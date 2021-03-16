 

Учёные: Кожная сыпь может указывать на COVID-19

16.03.2021, 11:34, Разное
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Зарубежные учёные рассказали, что кожная сыпь может указывать на COVID-19. Более того, у 21% инфицированных SARS-CoV-2 это единственный клинический признак коронавируса.
В результате проведённых исследований среди 400 добровольцев было выявлено, что сыпь на коже была зафиксирована у взрослых людей с положительным результатом теста на COVID-19, а по данным соцопроса, у некоторых заражённых подобный симптом – это единственное проявление ковида.

Ведущие авторы исследования объясняют, что крайне важно научиться распознавать признаки коронавируса, чтобы не запустить болезнь. Это позволит свести к минимуму дальнейшее распространение инфекции SARS-CoV-2.

Источник: www.medikforum.ru



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