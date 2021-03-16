 

Первые контроллеры Apple для гарнитуры виртуальной реальности выйдут в виде колец

16.03.2021, 11:34, Разное
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Американская компания Apple разрабатывает свои первые контроллеры необычной формы для использования в связке с гарнитурой виртуальной реальности. Выполнены они будут в виде двух колец, надеваемых на пальцы руки.
Сегодня все силы компании Apple направлены на создание гарнитуры виртуальной реальности. Однако для полноценного ее использования необходимы периферийные устройства. Таковыми станут два кольца-контроллера. Они позволят управлять объектами в виртуальной реальности. В патенте, получившем название «Система ввода на основе жестов, включая носимое или портативное устройство», указано, что контроллеры необходимо будет надеть на два пальца: указательный и большой. Главной задачей устройств является отслеживание движений рук и пальцев.

Кольца-контроллеры удастся комбинировать со стилусом Apple Pencil. Это доказывает то, что гарнитура компании Apple будет оснащена не только технологией виртуальной реальности, пользователю также будут доступны функции смешанной и дополненной реальности.

Ранее аналитик Tainfeng International Минг-Чи Куо сообщал, что гарнитуру Apple оборудуют сразу 15 камерами. Выход инновационного устройства ожидается лишь в 2025 году.

Источник: www.ixbt.com



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