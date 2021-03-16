Найдена замена литиевым аккумуляторам

16.03.2021, 11:32, Новости дня

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Литий лежит в основе конструкции чуть ли не всех современных аккумуляторов, напоминают эксперты. Однако запасы самого лития на Земле не безграничны. А потому человечество вскоре может столкнуться с проблемой острого дефицита данного ресурса.

Для того, чтобы этого не случилось, ученые и инженеры находятся в постоянном поиске альтернатив. Одной из них может стать новая конструкция натриевого аккумулятора. Такие батареи по емкости и долговечности пока уступают литиевым. Однако это дело поправимое. Необходимо просто вплотную заняться усовершенствованием новых батарей.

Запасов натрия в недрах Земли несравнимо больше, чем лития, отмечают эксперты. Одного этого факта достаточно для того, чтобы обратить внимание на новые разработки. Кроме того, натриевые аккумуляторы дешевле.