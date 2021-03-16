 

Найдена замена литиевым аккумуляторам

16.03.2021, 11:32, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Литий лежит в основе конструкции чуть ли не всех современных аккумуляторов, напоминают эксперты. Однако запасы самого лития на Земле не безграничны. А потому человечество вскоре может столкнуться с проблемой острого дефицита данного ресурса.

Для того, чтобы этого не случилось, ученые и инженеры находятся в постоянном поиске альтернатив. Одной из них может стать новая конструкция натриевого аккумулятора. Такие батареи по емкости и долговечности пока уступают литиевым. Однако это дело поправимое. Необходимо просто вплотную заняться усовершенствованием новых батарей.

Запасов натрия в недрах Земли несравнимо больше, чем лития, отмечают эксперты. Одного этого факта достаточно для того, чтобы обратить внимание на новые разработки. Кроме того, натриевые аккумуляторы дешевле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / В РФ за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

05.09 / МИД РФ заявил, что “Новичок” разработали на Западе

08.01 / Компанию с российскими корнями подозревают в помощи хакерам

03.08 / Агентство стратегических инициатив поможет Камчатке в развитии туризма

07.09 / Украина откроет консульство в приграничном румынском городе – МИД

04.03 / Курс доллара вырос к рублю на открытии торгов

28.10 / Утверждено обвинение по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви

23.12 / Украинскому телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина

19.07 / Трамп назвал флаг Конфедерации символом гордости американского Юга

22.09 / Минюст США пригрозил трем городам лишением финансирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска