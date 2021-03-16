 

Компания Plus через год начнет коммерческое внедрение систем автономного управления грузовиками

16.03.2021, 11:32, Новости дня
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Как сообщили в компании Plus, в будущем году начнется коммерческое развертывание инновационных систем автономного управления грузовыми автомобилями на основе SoC Nvidia Drive Orin.

Проект стартует на территории Соединенных Штатов. Однако практически сразу же данные технологии начнут использовать в Евросоюзе и Китае, уточняют специалисты.

Nvidia Drive Orin представляет собой однокристальную систему, предназначенную для управления грузовыми автомобилями без помощи водителя. На развитых мировых рынках наблюдается острый дефицит профессиональных шоферов. Роботизация в данной сфере поможет решить проблему и вывести транспортную отрасль на новый технологический уровень.



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