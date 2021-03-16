Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды

16.03.2021, 11:30, Разное

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Художественный руководитель Киевского драмтеатра “Браво” Любовь Титаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский – просто мальчик, которого дёргают за ниточки. Об этом она заявила в интервью журналистам.

По словам Титаренко, Зеленскому власть пришлась по душе и теперь он хочет переизбраться на второй президентский срок, поскольку за один срок сложно что-либо сделать. Но актриса считает, что за два года во главе государства он наломал столько дров, сколько не удавалось другим за десятилетия.

Любовь Титаренко обратила внимание, что президент должен заботиться о всём своем народе. А вместо реального обеспечения национальной безопасности Владимир Зеленский ежедневно созывает Совбез (СНБО), ищет фейковые новости, закрывает телеканалы и устраивает репрессии. Титаренко подчеркнула, что в настоящее время рекордное количество граждан покидает страну, а государство “воспитывает рабов”, которые будут обрабатывать отобранные украинские земли.

В связи с этим актриса считает, что о втором президентском сроке для Зеленского речи идти не может. По словам худрука, глава государства уже сейчас должен подать в отставку, вместо того чтобы проводить съезды и создавать для себя ручную армию и общественные движения.