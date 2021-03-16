Ограничения из-за COVID-19 ухудшают когнитивные способности и увеличивают склонность к риску

16.03.2021, 11:18, Разное

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Международная группа исследователей проанализировала психологические последствия многочисленных ограничений, которые вводились в разных странах в первую и вторую волну пандемии COVID-19.

Они провели анкетирование около 5 тысяч человек из Италии, Испании и Великобритании. В этих странах до сих пор действуют жесткие ограничительные меры, которые периодически усиливаются из-за новых всплесков заболеваемости, в том числе из-за распространения новых штаммов SARS-Cov-2.

Ученые выяснили, что переживаемый стресс потери дохода или проблем со здоровьем во время самоизоляции связан со снижением когнитивных способностей — памяти, внимания, способности к обучению. Чем больше человек пострадал от пандемии, тем сильнее выражены у него эти последствия.

Самым удивительным открытием было то, что на фоне переживаемого стресса у людей повысилась склонность к риску и эгоистичному поведению. Вместо того, чтобы соблюдать осторожность, они способны пойти на осознанный риск — например, выйти на улицу в комендантский час или снять маску в общественном месте, — просто потому, что не могут больше терпеть. Но вместе с тем они очень осуждают тех, кто делает то же самое самое.

– Люди хотели наказания для тех, кто не носит маски или пытается избежать ограничений, хотя сами могут вести себя еще более рискованно, — отметили ученые.

Авторы исследования обнаружили еще один необычный побочный эффект пандемии: люди стали более импульсивными и часто принимают важные и даже серьезные решения, основываясь на сиюминутной, а не долгосрочной выгоде. Например, продают жилье и переезжают из городов в сельские районы, где ограничения не такие строгие.

– Оценка выгоды и затраты в таких решениях в значительной степени была обусловлена пандемией. Людям казалось, что мир рушится, поэтому предпочитали получать выгоду здесь и сейчас, не думая о завтрашнем дне, — сообщили ученые.

Они отметили, что органы здравоохранения должны выработать более эффективную стратегию борьбы с пандемией, поскольку существующие ограничительные меры весьма негативно влияют на психическое здоровье населения.