У посольства РФ в Киеве повесили плакаты «Крым – это Украина»

16.03.2021, 11:14, Новости дня

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Плакаты, на которых россиянам приписывается «признание» Крыма украинским развесили у мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Таким образом украинские радикалы «отметили» годовщину референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года по вопросу воссоединения полуострова с Россией. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица сотрудников российской дипломатической миссии с приписываемым им «признанием» на украинском и русском языках: «Крым – это Украина». Кроме того, на служебных автомобилях российских дипломатов наклеили украинский Тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба РФ и ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».

По данным издания, аналогичные материалы размещены у дипломатических представительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

Российское посольство в Киеве пока не комментирует этот инцидент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не сомневается, что у российских ведомств есть данные о возможных провокациях в день воссоединения Крыма с Россией, если они планируются.