Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

16.03.2021, 11:14, Новости дня

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Калуга стала почти непригодным для жизни городом из-за гололеда на тротуарах, их необходимо усиленно посыпать песком, сообщил мэр города Дмитрий Денисов на совещании с чиновниками.

«Во дворах скользко, просто безобразно. Город стал практически непригоден для жизни. В эти дни очень опасно перемещаться», – приводится слова Денисова на сайте мэрии.

По словам мэра, он вышел на утреннюю прогулку с собакой, но она оказалась затруднительной из-за гололеда. «Ноги можно было не переставлять.Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду», – указал городской голова.

«Никто, конечно, сейчас долбить этот лед не будет, это бесполезно. Но надо засыпать, особенно где рельеф, таким слоем песка, чтобы он очень долго смывался», – отметил Денисов.

Также он подчеркнул, что город остро нуждается в увеличении материальной базы, чтобы бороться с плохой погодой в межсезонье, «нужны и усилия двойные, тройные».

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.