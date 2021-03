Ким Кардашьян дала первое интервью после решения о разводе с Канье Уэстом

16.03.2021

Месяц назад стало известно, что 40-летняя звезда Instagram и 43-летний рэпер решили развестись: романтическая история длиной более чем в 10 лет подошла к концу. Несмотря на то что журналистам в распоряжение попали соответствующие документы, сами звезды до сих пор лично не подтвердили свое решение разойтись. И, кажется, это не произойдет вплоть до выхода нового сезона шоу Keeping Up with the Kardashians, который станет, увы, последним. Сообщается, что в нем речь пойдет о деталях бракоразводного процесса и причинах развода. К тому же, ради сохранения интриги, все члены съемочной группы подписали соглашение о неразглашении.

Поэтому очевидно, что Ким раньше времени не собирается раскрывать все карты, но зато поделилась деталями ушедшего 2020 года. Накануне на YouTube-канале американского Vogue вышел новый выпуск шоу Good Morning Vogue. В нем она рассказала, что для нее прошлый год был непростым, но во многом ей помогли дети:

Я думаю, что этот год был сложным для многих людей, но я также думаю, что этот год стал огромным очищением и просто огромной возможностью для людей научиться быть действительно благодарными за простые вещи. Я думаю, многие пробудились, поняли, с кем действительно хотят проводить время, кого хотят впускать в свой дом, потому что всем страшно и все боятся всего. Несмотря на то что это был сложный год, я думаю, что за это время многие из нас будто родились заново, проявили свою творческую сторону, провели много времени с семьей… Все это время я смогла провести со своими детьми. И это бесценно,

– сказала ведущему Ким и многозначительно добавила:

Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. И это, безусловно, положительная сторона ушедшего года.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились много лет назад через общих приятелей и сразу же подружились, но тогда между ними не возникло романтических чувств. По признанию самого рэпера, его сердце стало биться чаще в тот момент, когда он увидел Ким на фото, на котором она была запечатлена вместе со своей подругой Пэрис Хилтон во время визита в Австралию в 2006 году. Но это были лишь слабые намеки на будущие чувства.

В феврале 2009 года Уэст и Кардашьян встретились вновь – на показе Y-3 в Нью-Йорке. И снова Ким была не одна. Позже Канье признался, что в то время он уже испытывал чувства к Ким.

Я мечтал быть рядом с ней и даже представлял себя в числе семейства Кардашьян на их рождественской открытке.

В 2010 году у Канье наконец появился реальный шанс осуществить свою мечту – Ким ушла от спортсмена Регги Буша, а он сам расстался с актрисой и фотомоделью Эмбер Роуз. Немного спустя Уэст и Кардашьян были замечены за милой беседой в ее магазине DASH, а затем на ее дне рождения. Уэст также помогал девушке со съемками клипа Jam и даже принял в нем участие, но добиться расположения Ким у него все же не получилось. Светская львица продолжала видеть в Канье только друга, и их отношения сохраняли нейтральный статус.

