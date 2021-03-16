 

Певец Майданов идёт в Госдуму как агент Киева и коллективного Запада – Жириновский

16.03.2021, 10:51, Разное
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В Госдуме высказали обеспокоенность планами Дениса Майданова баллотироваться в российский парламент.

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что не допустит подобной ситуациию

– Нас тут за дураков что ли держат? Сегодня Майданов, а завтра Госдепов?! – возмутился он.

Жириновский добавил, что фракция ЛДПР инициирует обращение к президенту с требованием лишить Майданова российского гражданства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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