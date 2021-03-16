Певец Майданов идёт в Госдуму как агент Киева и коллективного Запада – Жириновский
16.03.2021, 10:51,
Разное
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В Госдуме высказали обеспокоенность планами Дениса Майданова баллотироваться в российский парламент.
Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что не допустит подобной ситуациию
– Нас тут за дураков что ли держат? Сегодня Майданов, а завтра Госдепов?! – возмутился он.
Жириновский добавил, что фракция ЛДПР инициирует обращение к президенту с требованием лишить Майданова российского гражданства.
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