Певец Майданов идёт в Госдуму как агент Киева и коллективного Запада – Жириновский

16.03.2021, 10:51, Разное

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

В Госдуме высказали обеспокоенность планами Дениса Майданова баллотироваться в российский парламент.

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что не допустит подобной ситуациию

– Нас тут за дураков что ли держат? Сегодня Майданов, а завтра Госдепов?! – возмутился он.

Жириновский добавил, что фракция ЛДПР инициирует обращение к президенту с требованием лишить Майданова российского гражданства.

—