В Украине меняют схему вакцинации препаратом Covishield – иммунолог Лапий

16.03.2021, 10:48, Новости дня

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Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield, в Украине принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca в Британии. По результатам исследования, эта вакцина дает наиболее эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и больше (если интервал меньше – эффективность также снижается). .Анализ показал, что защита не ослабевала в трехмесячный срок после вакцинации одной дозой (об иммунитете после этого срока данных пока нет).

В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.

“Принято решение максимально вакцинировать одной дозой “астры”. Это даст нам возможность применить 250 тыс. доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – ред.)”, – сообщил Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.

По словам иммунолога, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.

Ранее издание “Зеркало Недели” сообщало, что при нынешних темпах вакцинации Украина успеет использовать только половину полученной в феврале вакцины Covishield до истечения ее срока годности.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield ((вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после первой прививки от коронавируса, которую получают украинцы, вероятность заболевания COVID-19 снижается на 76%, а после второй дозы “создается полная защита от этой опасности”.

В материалах о Covishield, опубликованных на сайте Всемирной организации здравоохранения, сказано, что эффективность препарата, по результатам испытаний в Великобритании и Бразилии, составила соответственно 73,52% и 64,17%, при этом, по данным производителя, он способен защитить от госпитализации. В AstraZeneca рассказали, что у человека начинает вырабатываться защитная реакция через 22 дня после получения первой дозы вакцины, она удерживается не менее 12 дней, поэтому вторую дозу нужно вводить в течение 4–12 недель после первой дозы. О том, что первая прививка снижает вероятность заражения на 76%, в материалах на сайте ВОЗ данных нет.

С начала компании по вакцинации по состоянию на 16 марта привито более 62 тыс. украинцев, за последние сутки – почти 9 тыс.

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