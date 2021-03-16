Смешко предложил объединить министерства обороны, молодежи и спорта

16.03.2021, 10:48, Новости дня

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В Украине для противодействия России следует создать министерство обороны, молодежи и спорта. Об этом 15 марта в эфире телеканала “Украина 24” заявил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-глава Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

“Нам нужен швейцарский опыт, надо делать министерство обороны, молодежи и спорта. Потому что молодежь и спорт – это основной резерв, стратегический резерв. Кроме того, нужно немедленно […] создать службу разведки и контрразведки Минобороны, которая должна оперативно весь военно-промышленный комплекс обслуживать. Национальная академия обороны должна быть восстановлена”, – сказал он.

Экс-глава СБУ отметил, что Украина находится “фактически в оборонной доктрине”.

“То есть нам нужны стратегические резервы. Я не знаю, кто пишет речи президенту, когда он требует от министра обороны перейти к профессиональной армии. Не может профессиональная армия у нас, в оборонной стратегии, защитить государство от такого врага, как Россия. Нужны резервы, подготовка, это смешанное комплектование, территориальная оборона”, – объяснил Смешко.

В Украине отдельно существуют Министерство обороны и Министерство молодежи и спорта.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся на Донбассе между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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