 

Фадеев показал жену, с которой прожил 30 лет

16.03.2021, 10:48, Новости дня
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52-летний российский продюсер и певец Максим Фадеев 14 марта опубликовал совместное фото с женой Натальей. Артист посвятил публикацию годовщине семейной жизни.

На снимке супруги позируют в объятиях друг друга.

“Сегодня у нас с Наташей 30 лет совместной жизни”, – подписал он фото.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Фадеев женился в 1991 году. Спустя шесть лет после свадьбы у супругов родился сын Савва. Наталья в прошлом – гример экс-подопечной Фадеева певицы Линды. 

В ноябре 2020 года продюсера внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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