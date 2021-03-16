Фадеев показал жену, с которой прожил 30 лет
16.03.2021, 10:48,
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52-летний российский продюсер и певец Максим Фадеев 14 марта опубликовал совместное фото с женой Натальей. Артист посвятил публикацию годовщине семейной жизни.
На снимке супруги позируют в объятиях друг друга.
“Сегодня у нас с Наташей 30 лет совместной жизни”, – подписал он фото.
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Фадеев женился в 1991 году. Спустя шесть лет после свадьбы у супругов родился сын Савва. Наталья в прошлом – гример экс-подопечной Фадеева певицы Линды.
В ноябре 2020 года продюсера внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
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