Перепутавший москвича с «ведьмой» петербуржец расправился с ним молотком

16.03.2021, 10:46, Разное

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Петербуржец убил москвича молотком, приняв его за «ведьму». После задержания 24-летний подозреваемый молодой человек признался, что принял мужчину за «нечистую силу».

Об убийстве в полицию 16 марта пояснила местная жительница, обнаружившая тело без признаков жизни. Впоследствии оказалось, что на прохожего мужчину без каких-либо причин набросился молодой человек, подъехавший к дому на машине. Он повалил жертву на землю и начал бить человека ногами по голове. Позднее он вернулся с молотком и стал наносить еще более тяжкие увечья. В целом петербуржец нанес не менее 10 ударов строительным инструментом.

Момент жестокого «экзорцизма» попал на видеокамеру. Благодаря наличию записи сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам удалось найти злоумышленника, которым оказался уроженец Санкт-Петербурга. Сейчас он находится в Следственном комитете, где уже дал признательные показания.

Источник: ren.tv