 

Перепутавший москвича с «ведьмой» петербуржец расправился с ним молотком

16.03.2021, 10:46, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Петербуржец убил москвича молотком, приняв его за «ведьму». После задержания 24-летний подозреваемый молодой человек признался, что принял мужчину за «нечистую силу».
Об убийстве в полицию 16 марта пояснила местная жительница, обнаружившая тело без признаков жизни. Впоследствии оказалось, что на прохожего мужчину без каких-либо причин набросился молодой человек, подъехавший к дому на машине. Он повалил жертву на землю и начал бить человека ногами по голове. Позднее он вернулся с молотком и стал наносить еще более тяжкие увечья. В целом петербуржец нанес не менее 10 ударов строительным инструментом.

Момент жестокого «экзорцизма» попал на видеокамеру. Благодаря наличию записи сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам удалось найти злоумышленника, которым оказался уроженец Санкт-Петербурга. Сейчас он находится в Следственном комитете, где уже дал признательные показания.

Источник: ren.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Лариса Гузеева не собирается торопить детей с внуками

11.08 / Диетолог Медведева навала пять продуктов для защиты от коронавируса

13.08 / Мнение: За пивом сходил

12.11 / Мнение: По доверенности

18.02 / Инфаркт и три инсульта: Деми Ловато о том, как передозировка наркотиков повлияла на ее здоровье

02.03 / В Австралии странное волосатое существо запрыгнуло на крышу дома

19.08 / Участницу «Холостяка» Викторию Короткову раскритиковали за фигуру и обвинили во вранье

13.02 / США ведут работу над мерами в ответ на «ужасное нарушение прав человека» в России

27.10 / Вакцинолог предупредила о возможной смертельной опасности вакцины «Спутник V»

29.10 / Бузова устроила для матери Манукяна вечеринку на корабле по случаю дня рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска