В Гренландии под ледяным щитом толщиной 1,5 км ученые нашли останки растений

16.03.2021, 10:46, Разное

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Американские исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости веток и листьев под ледяным щитом Гренландии толщиной 1,5 километра. Находка доказывает, что в прошлом остров не всегда был полностью покрыт льдом, а потому существуют риски, что под воздействием глобального потепления щит начнет разрушаться.

Сотрудники Вермонтского университета занимались исследованием керна, который был добыт служащими американской базы Кэмп-Сенчури в 1966 году с глубины 1,5 километра. В керне присутствовали не только песок и камни, но хорошо сохранившиеся растительные структуры. Обычно наступающий ледник уничтожает все на своем пути, но в данном случае ледяной щит выступил в качестве «капсулы времени», сохранившей останки растений, отметил ведущий автор исследования Эндрю Христ.

Долгое время считалось, что в течение 2,6 миллиона лет Гренландия находилась под ледяным щитом. Однако все новые находки доказывают, что территория длиной 120 километров в прошлом могла быть освобождена ото льда вплоть до береговой линии. Это позволило мху, лишайникам и, вероятно, хвойным деревьям произрастать в этой зоне. Но с окончанием межледникового периода они вновь оказались под покровом льда.

Источник: in-space.ru