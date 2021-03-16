Экстрасенс оценила вероятность повторной свадьбы между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой

16.03.2021, 10:46, Разное

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Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала слухи о вероятности новых отношений между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой. Эксперт по эзотерике рассказала, когда можно ожидать повторную свадьбу двух звезд.

Экстрасенс Дарья Миронова известна своими предсказаниями, в том числе и событий в жизни звезд отечественного шоу-бизнеса. В этот раз она оценила возможность нового романа Филиппа Киркорова с его бывшей супругой Аллой Пугачевой. Иногда в СМИ можно встретить предположения о возобновлении отношений между Примадонной и поп-королем. Главные селебрити страны в 1990-х годах были мужем и женой, их брак был самым обговариваемым в РФ и ближнем зарубежье. При этом Алла Борисовна старше Киркорова на 18 лет. Как рассказывал сам экс-супруг, женитьбу на Пугачевой ему напророчили еще в детстве, как и звездную карьеру певца.

Провидица Ванга пояснила родителям будущего кумира миллионов, что его женой станет женщина, которую он первой увидит по телевизору после посещения дома болгарской предсказательницы. Сразу после этого маленький Филипп с интересом смотрел фестиваль песни в Сопоте, триумфатором которого и была тогда еще молодая Алла Пугачева. Позже, познакомившись с Примадонной воочию в 1988 году, Киркоров влюбился несмотря на замужество Пугачевой. Свадьбу пара отмечала в Северной столице в марте 1994 года, однако через 11 лет в конце 2005 года звезды разошлись. К слову, с нынешним мужем, юмористом Максимом Галкиным артистку познакомил именно Киркоров.

Несмотря на размолвку и развод, звезды дружат семьями, однако это не означает, что в будущем их отношения станут более близкими. Пугачева и Киркоров – люди с разными типажами, которым больше никогда не удастся сойтись снова. Алла Борисовна по-прежнему не считает экс-супруга серьезным мужчиной, готовым к отношениям. Для Примадонны он остается все тем же весельчаком и балагуром, влюбленным больше в себя, чем в кого-либо другого. При всем этом она все также готова помочь отечественному поп-королю, если он будет в этом нуждаться.

Источник: inforeactor.ru