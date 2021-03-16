 

В России ужесточат наказание за регулярную пьяную езду

16.03.2021, 10:42, Разное
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В МВД отметили, что действующие санкции недостаточно эффективны.

Представители ведомства отметили, что действующее законодательство не останавливает любителей пьяных езды: среди осуждённых за это преступление в 2020 году каждый пятый повторно садился за руль в состоянии опьянения. В связи с этим специалисты решили увеличить тюремные сроки за рецидив, сообщает RT.

В настоящее время преступнику могут выписать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или отправить за решётку на срок до двух лет. Эти меры предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафа и до трёх лет лишения свободы соответственно, передаёт телеканал “Царьград”.



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