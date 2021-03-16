Жизненное истощение удваивает риск инфаркта у мужчин

16.03.2021, 10:30, Разное

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Жизненное истощение

Жизненным истощением называют сочетание сильной усталости, ощущения деморализации и нарастающей раздражительности. «Это состояние считается ответственным за сложные жизненные проблемы, включая неспособность адаптироваться к воздействию психологических стрессовых факторов», – объяснил соавтор нового исследования Дмитрий Панов из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске.

Жизненное истощение и риск инфаркта

В новом исследовании ученые рассмотрели данные 657 мужчин, ранее участвовавших в проекте Всемирной организации здравоохранение MONICA, который фокусировался на изучении причин сердечно-сосудистых заболеваний. В 1994 году в этом проекте приняли участие 657 мужчин из Новосибирска в возрасте от 25 до 64 лет. За участниками наблюдали 14 лет, в начале исследования ни у кого из них не было сердечно-сосудистых болезней.

От какой-либо степени жизненного истощения страдали 67% участников исследования. Оно наблюдалось у 74% мужчин с гипертонией.

У мужчин с высокой и средней степенью жененного истощения риск инфаркта в течение 5 лет был в 2,7 раза выше, в течение 10 лет – в 2,25 раза выше, в течение 14 лет – в 2,1 раза выше, чем у тех, кто от истощения не страдал.

Социальные факторы играли дополнительную роль в риске развития инфаркта у мужчин с жизненным истощением. Он был выше у неженатых, разведенных, вдовцов, людей со средним образованием.

«Одинокая жизнь утверждает о меньшем уровне социальной поддержки, что, как мы знаем из предыдущих исследований, является независимым фактором риска развития инфаркта и инсульта»,- прокомментировал Панов.

По его словам, данные исследования указывают, что неблагоприятное социальное положение способствует развитию жизненного истощения, которое связано с увеличенным риском сердечно-сосудистых болезней. Он считает, что этот фактор необходимо оценивать при оценке риска развития инфарктов и инсультов.

Панов напомнил, что улучшение психологического состояния и снижение уровня стресса на работе и дома может снизить степень жизненного истощения. Он считает, что состояние людей, которые страдают от этой проблемы, может стать лучше, если они будут вести здоровый образ жизни и им будет оказана социальная поддержка.

Ранее в исследовании на этой же группе мужчин ученые из Межведомственной лаборатории эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН показали, что жизненное истощение связано с увеличением риска инсульта.

Почему истощение ведет к инфаркту?

Ранее зарубежные исследования уже связывали истощение с увеличением риска инфаркта. Физиологические причины, по которым истощение связано с риском инфаркта, ученые понимают плохо. Известно, что это состояния связано, с изменениями в обмене веществ, иммунитете и кровообращения, которые могут провоцировать развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых болезней. Истощение может сопровождаться увеличением свертываемости крови и повышением уровня воспалительных медиаторов в крови.