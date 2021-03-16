Рособрнадзор раскритиковал отказ от аттестации для 11-классников в 2020 году

16.03.2021, 10:26, Новости дня

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Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы долго обсуждали, нужно ли это делать (проводить аттестацию 11-классников, не идущих в вузы, для получения аттестата) или нет и пришли к тому, что это делать надо. Потому что в прошлом году у нас был большой всплеск ребят, которые снова получили медали, увеличение снова было процентов на 30… У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло», – передает РИА «Новости» слова Музаева в ходе заседания думского комитета по науке и образованию.

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