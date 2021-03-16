 

Мнение: Можно ли победить коррупцию, или это дракон с тремя головами?

16.03.2021, 10:16, Разное
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Тема коррупции в последнее время расписана и обговорена в средствах массовой информации в деталях, используется многими людьми в популистских целях, но само явление не убиваемо, всё равно, что трехголовый дракон, или Кощей Бессмертный воедино.
Данная составляющая нашей жизни в основном издревле проявляла себя на поприще властных структур, основательно приживалась в их коридорах и была неотделённой частью жизни чиновничьего люда.
— Ещё то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин сказал: «Что будет через двести лет? Будут пить и воровать!»
Ещё раньше аналогичная фраза встречается у Михаила Зощенко в сборнике бытовых новелл и исторических анекдотов 1935 г. «Голубая книга», где она приписывается Н. М. Карамзину:
В свое время знаменитый писатель Карамзин так сказал: «Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют».
По всей видимости, источником данной цитаты послужил отрывок из «старой записной книжки» князя П. А. Вяземского, который знал Карамзина лично и мог записать фразу с его слов:
Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: «Что делается в России?», то пришлось бы сказать: «Крадут».
Сегодня категорично утверждать что тот, или иной человек, наделенный, властными полномочиями безбожно и напропалую крадет нельзя, необходимы очень веские доказательства.
Иначе это будет расцениваться как клевета и подлежит уголовной ответственности.
Однако, есть, как я предполагаю, достаточно показательных моментов, когда разум берёт верх над чувствами. Опять же, предположим, есть некий чиновник, получающий 30000-40000 тысяч рублей заработной платы в месяц. Занимает свою должность на протяжении пяти лет, соответственно совокупный доход его за это время составляет порядка 1800000-2400000 рублей.
За эти пять лет данный человек построил себе скромный домик, ориентировочной стоимостью вместе с земельным участком в 10-15 млн.руб., и разъезжает на автомобиле, который стоит порядка 5-7 млн.руб. Плюсом к этому всему необходимо добавить домашнюю утварь и убранство, это тоже составляет довольно приличную сумму.
Напрашивается вопрос, «откуда деньги Зин», и подобных недоразумений сегодня может возникнуть во множественном количестве. Естественно они должны возникать только по инициативе государства, ибо это есть его прерогатива, и его сфера деятельности.
Для исключения подобных постыдных явлений в мире существует практика подачи чиновничьим людом ежегодных деклараций о своих доходах, в которых они отчитываются в чем-либо о своём благополучии перед государством. Если государство видит крупные расхождения в реальности, тогда наступает момент истины, и если этот момент находится не на стороне подающего, то у него начинаются крупные неприятности, вплоть до наступления уголовной ответственности с последующей конфискацией всего нажитого в пользу государства.
Теперь, опять же предположим, государство взялось за подобную проблему основательно и решило навести в этой сфере порядок. Сразу возникает проблема, предположим, что это явление носит значительный характер, что делать с конфискованным имуществом, как быть с родственниками фигуранта, имеющими такие же несуразицы. Продавать его населению по реальной стоимости, нереально, народ не столь богат, а если и припрятано по сусекам, то опять же не совсем чистое. Раздавать его людям по программе расселения аварийного жилья тоже не вариант, в силу бедственного положения последних для этой категории населения им будет невозможно оплатить всевозможные расходы по его содержанию.
Плюсом ко всему последует социальная напряженность в стране и различного рода турбулентности во властных структурах.
Из всего сказанного логически возникает самый главный вопрос, оставлять всё как оно есть с надеждой на само рассасывание проблемы, или всё же рубить с плеча как в случае со змеиным клубком….
Дилемма – (дилемма – это довод, положение, предположение или особая форма умозаключения, ограниченная лишь двумя взаимоисключающими посылками (то есть выбор, когда «третьего не дано»), или нечто иное.

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Источник: Достало



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