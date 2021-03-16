Изготовление уличных табличек в Москве
 

Изготовление уличных табличек в Москве

16.03.2021, 10:17, Рекомендуем
Теги: ,

Изготовление уличных табличек в Москве VitStamp.ru – востребованная услуга. Информационные указатели или вывески размещаются на фасадах зданий и выделяются акцентом в составе входной группы или наружного оформления экстерьера. Уличные таблички помогают посетителям найти нужное предприятие, информируют о графике работы и реквизитах компании. Адресные таблички с указанием улицы и номера дома отличаются особыми требованиями по размеру и вариантам оформления надписи. Наша компания уже много лет занимается разработкой дизайнов и изготовлением наружных табличек для различных организаций и частных клиентов.

Варианты оформления фасадных табличек

Информационные таблички, устанавливаемые снаружи зданий, универсальны и удобны тем, что содержат актуальные сведения, доступные для широкого круга лиц, которым не нужно заходить внутрь помещения. С учетом такого размещения к ним предъявляются следующие требования:

  • повышенная устойчивость к разным погодным условиям – прямое воздействие ультрафиолета, сильные ветра, попадание влаги из-за обильных дождей, резкие перепады температур;
  • механическая прочность;
  • оформление в соответствии с установленными правилами Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

У нас можно заказать различные варианты оформления уличных табличек – по материалу изготовления, размерам, способу нанесения информации и дополнению интересными элементами дизайна.

При изготовлении табличек мы используем прочные и качественные материалы, обеспечивающие долговечность и практичность готовых изделий:

  • металл – нержавеющая сталь (с фоном под золото или серебро), анодированный алюминий с антикоррозийной защитой,
  • разные виды пластика (листовой ПВХ),
  • оргстекло.

В зависимости от материала основы таблички применяются такие технологии нанесения надписей и изображений:

  • лазерная гравировка – тонким лазерным лучом снимается верхний слой покрытия. Такой вариант подходит для табличек из пластика. Причем отличный эффект получается, когда на двухслойном пластике нижний слой выполняется с оформлением другим цветом. Обработка лазером – доступный способ оформления алюминиевых табличек. Нанесенное изображение можно дополнительно затереть масляной краской, чтобы получить контрастность рисунка;
  • УФ-печать – на подготовленную поверхность наносят специальные полимерные чернила, которые затем затвердевают в процессе облучения ультрафиолетовой лампой. При таком оформлении изображение получается немного выпуклым относительно поверхности основания. Ультрафиолетовая печать позволяет создать полноцветное изображение с яркими красками, устойчивыми к любому воздействию. По стоимости этот вариант нанесения немного дороже лазерной гравировки.

Выгодное сотрудничество

Мы постоянно стремимся к постоянному и долгосрочному сотрудничеству с клиентами. Процесс изготовления фасадных табличек организован максимально удобно и просто:

  1. Оформление заявки на сайте или по телефону,
  2. Разработка и согласование макета, расчет стоимости заказа и обсуждение всех деталей,
  3. Изготовление партии изделий в согласованный ранее срок,
  4. Оформление курьерской доставки заказчику или его уведомление о готовности заказа для самовывоза.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Сколько денег потратят на благоустройство к 950-летию Рыбинска?

10.03 / В Ярославской области считают, что успешной женщине не обязательно много зарабатывать, но важно самосовершенствоваться

10.03 / Началась подготовка к благоустройству Волжского парка

10.03 / В Рыбинске лепят восьмиметрового снеговика

10.03 / Работа за границей: техника безопасности для иммигрантов

05.03 / Начались работу по реставрации фонтана в Карякинском саду

04.03 / В Рыбинске по инициативе жителей и депутатов благоустроят 20 объектов

03.03 / Количество вакансий для дворников в Ярославской области выросло в два с половиной раза

02.03 / Начались работы по промывке ливневых стоков

02.03 / Рыбинцы вновь проголосуют за благоустройство одних и тех же общественных территорий. Но теперь онлайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска