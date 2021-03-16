Изготовление уличных табличек в Москве

16.03.2021, 10:17, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Благоустройство

Изготовление уличных табличек в Москве VitStamp.ru – востребованная услуга. Информационные указатели или вывески размещаются на фасадах зданий и выделяются акцентом в составе входной группы или наружного оформления экстерьера. Уличные таблички помогают посетителям найти нужное предприятие, информируют о графике работы и реквизитах компании. Адресные таблички с указанием улицы и номера дома отличаются особыми требованиями по размеру и вариантам оформления надписи. Наша компания уже много лет занимается разработкой дизайнов и изготовлением наружных табличек для различных организаций и частных клиентов.

Варианты оформления фасадных табличек

Информационные таблички, устанавливаемые снаружи зданий, универсальны и удобны тем, что содержат актуальные сведения, доступные для широкого круга лиц, которым не нужно заходить внутрь помещения. С учетом такого размещения к ним предъявляются следующие требования:

повышенная устойчивость к разным погодным условиям – прямое воздействие ультрафиолета, сильные ветра, попадание влаги из-за обильных дождей, резкие перепады температур;

механическая прочность;

оформление в соответствии с установленными правилами Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

У нас можно заказать различные варианты оформления уличных табличек – по материалу изготовления, размерам, способу нанесения информации и дополнению интересными элементами дизайна.

При изготовлении табличек мы используем прочные и качественные материалы, обеспечивающие долговечность и практичность готовых изделий:

металл – нержавеющая сталь (с фоном под золото или серебро), анодированный алюминий с антикоррозийной защитой,

разные виды пластика (листовой ПВХ),

оргстекло.

В зависимости от материала основы таблички применяются такие технологии нанесения надписей и изображений:

лазерная гравировка – тонким лазерным лучом снимается верхний слой покрытия. Такой вариант подходит для табличек из пластика. Причем отличный эффект получается, когда на двухслойном пластике нижний слой выполняется с оформлением другим цветом. Обработка лазером – доступный способ оформления алюминиевых табличек. Нанесенное изображение можно дополнительно затереть масляной краской, чтобы получить контрастность рисунка;

УФ-печать – на подготовленную поверхность наносят специальные полимерные чернила, которые затем затвердевают в процессе облучения ультрафиолетовой лампой. При таком оформлении изображение получается немного выпуклым относительно поверхности основания. Ультрафиолетовая печать позволяет создать полноцветное изображение с яркими красками, устойчивыми к любому воздействию. По стоимости этот вариант нанесения немного дороже лазерной гравировки.

Выгодное сотрудничество

Мы постоянно стремимся к постоянному и долгосрочному сотрудничеству с клиентами. Процесс изготовления фасадных табличек организован максимально удобно и просто: