Меган Маркл и принц Гарри стали неофициальными патронами британского фонда помощи журналистам

16.03.2021, 10:08, Разное

После громкого интервью и последовавшего за ним подробного обсуждения в СМИ каждого их слова Меган Маркл и принц Гарри решили взять дело в свои руки и поробовать изменить ситуацию в британских таблоидах. На днях стало известно, что герцоги пожертвовали крупную сумму денег благотворительному фонду PressPad, который поддерживает начинающих журналистов. Изначально целью этой платформы были только бесплатные консультации будущих работников СМИ в профессиональных вопросах, но не так давно она переросла в фонд, который борется за “улучшение социально-экономического разнообразия в средствах массовой информации путем снижения финансового барьера для молодых людей, которые хотят стать журналистами“. Так, по крайней мере, говорится на официальном сайте организации.

Принц Гарри и Меган Маркл

В 2021 году PressPad начал предоставлять стипендии, гранты, обучение и оказывать поддержку молодым журналистам с целью их профессионального роста и расширения кругозора. И Меган с Гарри решили одними из первых поддержать это благородное начинание. Через свою организацию Archewell, названную в честь их сына Арчи, они внесли средства на счет фонда. О новом и, вероятно, длительном сотрудничестве фонд сообщил у себя в Twitter:

Мы рады сообщить, что только что зарегистрировали сестринскую благотворительную организацию, благотворительный фонд PressPad, и очень рады, что герцог и герцогиня Сассекские и их фонд Archewell стали одними из наших первых жертвователей. Фонд существует для того, чтобы предоставлять стипендии и оказывать поддержку молодым людям из разных слоев общества помощь и облегчить им профессиональный старт в журналистике.

А вчера в разговоре с британским HELLO! учредитель фонда Оливия Креллин рассказала, что сначала не поверила в происходящее:

Это просто нереально. Я все еще в полном недоумении и восторге одновременно. Это была сумасшедшая неделя для стольких людей, которых тронули вопросы, поднятые в интервью Опры… И мы в PressPad, маленькой организации, делаем свое дело, пытаемся выжить во время пандемии и продолжать поддерживать молодых людей, независимое мнение которых так мало представлено в СМИ… Я просто не поверила, когда увидела письмо от них на электронной почте, но сразу ответила, и вот что из этого вышло.