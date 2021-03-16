 

Украинский генерал обвинил экс-начальника в сдаче крымских аэродромов

16.03.2021, 10:02, Новости дня
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Бывший первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров рассказал, что Украина в 2014 году могла взять под контроль и удерживать аэродромы и другие стратегические объекты Крыма. Однако, как пишет «СТРАНА», по словам военного, эти планы отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.


Reuters

Вооружённые силы Украины могли взять под контроль и удерживать аэродромы и другие стратегические объекты Крыма в 2014 году. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказал бывший первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было в Донбассе, — она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», — заявил Назаров.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.

«Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряжённая, не надо её напрягать ещё больше. «Всё, давайте команду «отставить», всех возвращать, и никого не отправляйте, самолёты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем», — пояснил он.

Как отмечает издание, сам Куцин пока не комментировал заявление Назарова касательно отмены операции.


 



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