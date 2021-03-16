Миллионам жителей Йемена угрожает голод

16.03.2021, 10:01, Новости дня

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В Йемене ухудшается гуманитарная ситуация, миллионам жителей угрожает голод, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.

Столкновения в Марибе внезапно перекинулись на несколько фронтов, отметил чиновник, подчеркнув, что из-за столкновений с начала февраля 15 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома, а гуманитарная ситуация в городе все более ухудшается.

По словам представителя генсека ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 20,7 млн жителей страны, многим угрожает голод. Дюжаррик также указал на испытываемую в стране нехватку топлива, отметив, что в феврале действовал запрет на импорт топлива из порта Ходейда.

ООН вновь призвала стороны йеменского конфликта к прекращению огня.

В Йемене на протяжении длительного времени царит политическая нестабильность и идут столкновения между поддерживаемыми Ираном хуситами и проправительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

За 6 лет конфликта в стране погибли тысячи человек.