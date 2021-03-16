Благодаря реализации платных камер СИЗО заработали 2,8 млн грн – Минюст Украины

16.03.2021, 9:58, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Следственные изоляторы Украины заработали 2 795 326 грн благодаря реализации платных камер. Об этом сообщили 15 марта в Министерстве юстиции Украины.

Все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов. По состоянию на 9 марта 2021 года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.

Больше всего помещений отремонтировано в Киевском СИЗО – 11 камер на 138 мест, Запорожском СИЗО – шесть камер на 27 мест, Николаевском СИЗО – пять камер на восемь мест, Харьковском СИЗО – четыре камеры на 37 мест.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1152261965195479

В начале марта министр юстиции Денис Малюська показывал, как выглядят бесплатные камеры в СИЗО до и после ремонта.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1367101093670609&id=100011121947008

В ремонте, как сообщал Минюст в январе, нуждаются еще около 2,5 тыс. бесплатных камер.

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине 29 следственных изоляторов.

Платные камеры в мае 2020 года начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. По состоянию на конец января 2021 года такая услуга есть в 26 СИЗО Украины.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обжаловала приказ Минюста о платных камерах в следственных изоляторах. По ее мнению, проект дискриминационный.

—