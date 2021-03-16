Белый дом отменяет ежедневное тестирование своих сотрудников на коронавирус – СМИ

16.03.2021, 9:58, Новости дня

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В Белом доме решили отменить ежедневное тестирование своих сотрудников на коронавирус. Об этом 16 марта сообщило издание Axios со ссылкой на выпущенную 15 марта новую инструкцию для внутреннего пользования.

Делать тесты будут раз в неделю.

Издание отмечает, что большинство сотрудников Белого дома уже вакцинированы от коронавируса, поэтому жесткие меры ослабляют.

Axios пишет, что после вспышек COVID-19 во время президентства Дональда Трампа при новом президента Джо Байдене, в частности, сократили число сотрудников в одном крыле администрации и требовали проходить тестирование тех, кто работал внутри помещений, обязав их регулярно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Байден и вице-президент Камала Харрис привились от коронавируса еще до инаугурации в январе.

В мире по состоянию на 16 марта подтвердили более 120 млн случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицирований – почти 29,5 млн – подтвердили в США.

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