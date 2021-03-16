 

За сутки от коронавируса вакцинировали почти 9 тыс. украинцев – Минздрав

16.03.2021, 9:58, Новости дня
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15 марта в Украине прививку от коронавируса получили почти 9 тыс. человек. Об этом 16 марта проинформировало Министерство здравоохранения.

“С начала кампании привито 62 083 человека, из них получили первую дозу 62 083 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – ноль человек. За 15 марта 2021 года привито 8928 человек”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцинацией занимаются уже 193 мобильные бригадами по иммунизации.

Сутками ранее ведомство сообщало о 161 мобильной бригаде, которая занималась иммунизацией от COVID-19.

В Telegram-канале Минздрава, посвященном коронавирусной инфекции, уточнили, что больше всего вакцинаций провели в понедельник в Полтавской области (690), а также в Донецкой и Киевской (по 600) областях.

“За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых – в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее – в Черниговской области (1226 прививок)”, – сказано в посте.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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