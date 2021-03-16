“Силовик есть, умовика не надо”. Олег Куваев – о том, почему шутки из “Масяни” становятся реальностью

16.03.2021, 9:58, Разное

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“Силовик есть, умовика не надо”. Это фраза из новой серии мультсериала “Масяня”, которая рассказывает о тотальном контроле населения со стороны силовиков. По сюжету население России разделили на две части: одна с оружием следит за другой и контролирует каждое действие.

Создатель мультсериала Олег Куваев рассказал Настоящему Времени, что новая серия – это антиутопия, которая не имеет ничего общего с реальностью (хотя в комментариях на ютубе автору припоминают, что сюжеты некоторых серий уже сбываются), а также о его планах снять Масяню о Навальном:

– Мультфильмы по определению – это утрирование. То есть ты берешь все и преувеличиваешь, это как карикатура, примерно так же работает. И этот мультфильм я сделал, в общем, рассчитывая, что я здорово утрирую и преувеличиваю. Просто зрителям так не показалось, что самое интересное. То есть эффект именно от этого произошел.

– Да, вы знаете, и в комментариях, кстати, вам пишут: “Прекратите уже предсказывать будущее, потому что некоторые сюжеты ваших мультфильмов уже начинают сбываться”.

– Да, это связано с тем, что на самом деле многие из тех мультов, которые были раньше, я имею в виду поднимающие социальные вопросы, они потом вдруг сбывались, причем сбывались совершенно мистическим образом. Буквально четыре серии назад была серия, вообще никаким образом не касающаяся ни политики, ни социальных [вопросов], и называлась она “Ершик”. Тогда еще не было никакой истории с Навальным и со всем этим дворцом Путина, никакой ершик не светился нигде, а там в серии ершик – это некий такой мистический предмет, с которым все бегают, носятся.

И вдруг буквально через месяц этот ершик становится неким символом Навального и всей этой истории с дворцом. Поэтому мульт на самом деле такой, он же не выражает какую-то конкретную точку зрения, там “бац, давайте сделаем так-то, и я впереди флагом” – нет, такого нет. Это ситуация жизненная просто, оказалась жизненной, то есть я думаю, что утрирую, а вот, здрасьте, приехали.

– Да, но при этом политика непосредственно в этом мультфильме есть, там, например, Нав. Всем понятно, что это Навальный, или, например, есть фраза про царя.

– Ну естественно, да, это вообще смешно, насколько Навальный стал такой центральной фишкой всей этой телеги, хотя не то чтобы он не заслужил, я-то считаю, что он заслужил. Но чего он один-то вообще, я не понял, чего он один? Меня вот это раздражает: почему один только Навальный? Их должно быть хотя бы два десятка при нормальной ситуации – каких-то людей с оппозиционными мнениями, которые должны биться за что-нибудь, за мнения человеческие и так далее. А он какой-то один, вот эта ситуация тоже какая-то кривая, и можно из этого мультфильм сделать, что оппозиционер в России один, блин. На одну самую большую страну самое маленькое количество оппозиционеров. Тоже смешно, на самом деле.

Игорь Севрюгин