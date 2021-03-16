Ученый рассказал о влиянии вымышленных персонажей на активность мозга
16.03.2021, 9:56,
Разное
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Ученый выяснил, какие процессы происходят в мозге человека, когда он во время чтения представляет себя вымышленным персонажем. Оказалось, что в этом случае задействованы те же мозговые области, которые активизируются, когда человек думает о себе.
Исследованием влияния художественной литературы на мозговую деятельность занимался психолог из Университета штата Огайо. Он пригласил 19 фанатов сериала кабельного канала HBO «Игра престолов» принять участие в эксперименте. Затем специалист попросил подумать о персонажах сериала, своих друзьях и самих себе.
Пока длился эксперимент, ученый просканировал мозг респондентов. Результаты показали, что размышления о вымышленных персонажах задействуют ту область мозга, активность в которой проявляется, когда человек думает о себе, отметил Тимоти Брум.
Источник: glas.ru
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