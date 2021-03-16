 

Терапевт Арина Жигалина: Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание

16.03.2021, 9:56, Разное
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Врач-терапевт Арина Жегалина пояснила о причинах проблем с волосами и ногтями. С ее слов, подобные симптомы могут сигнализировать об опасном заболевании.
О наступлении болезней, часто достаточно опасных, могут предупреждать симптомы, на первый взгляд с ними не связанные. Так, стоит серьезно проверить свое здоровье при наличии проблем с ногтями или волосами. Как пояснила врач-терапевт Арина Жегалина, подобные признаки свидетельствуют о недостатке гемоглобина и нехватке эритроцитов в крови.

Перечисленная проблематика свойственна протеканию анемии, при которой в организме наблюдается дефицит железа. Пациенты с таким заболеванием не только страдают из-за хрупкости ногтевых пластин и ломкости волосяного покрова головы. Они также чаще болеют инфекционными недугами и хуже их переносят.

Кроме того, у людей с анемией отмечается больше осложнений с протеканием коронавируса. Чтобы избежать такого заболевания, следует употреблять больше продуктов питания с высоким уровнем железа. Этот элемент способствует улучшению иммунитета, а также насыщению тканей и клеток кислородом. Также важно учитывать, что к анемии приводит нарушение функциональности желудка и кишечника или обильные потери крови. Несмотря на то, что анемию не считают летально опасной, она приводит к слабости, повышенной утомляемости, сниженному настроению. Нередко у пациентов с данным диагнозом выявляют головные боли.

При возникновении подозрений на малокровие необходимо контролировать состояние организма. Каждый год целесообразно проходить общее обследование, сдавая кровь на анализ. При первых симптомах следует обращаться к лечащему врачу, чтобы не допустить усугубления расстройства здоровья.

Источник: ria.ru



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