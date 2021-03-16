 

Ученые установили вероятную причину загадочной парализации людей

16.03.2021, 9:56, Разное
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Канадские исследователи полагают, что им удалось найти вероятную причину, ответственную за возникновение загадочного состояния, обусловленного внезапной потерей способности ходить, видеть и говорить. Часто такую парализацию называют функциональным неврологическим расстройством (FND).
Загадочность данного состояния заключается в том, что человек из-за FND утрачивает важные функции без каких-либо травм или иных физических повреждений. Сотрудники Медицинской школы при Йоркском университете полагают, что всему виной неврологические расстройства, запускающие процесс воспаления низкой степени. В свою очередь из-за этого нарушается экспрессия генов, ответственных за выработку белка.

Специалисты обследовали пациентов с FND, у которых наблюдались симптомы инсульта. Оказалось, что в их крови был слишком высокий уровень воспаления и микроРНК. В совокупности это негативно влияло на экспрессию генов в клетке, добавила Кристина ван дер Фельц-Корнелис. На фоне этого переставал вырабатываться белок, необходимый для нормального функционирования органов тела и тканей.

Источник: glas.ru



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