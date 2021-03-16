Наталья Орейро выпустила песню на русском языке

16.03.2021, 9:52, Разное

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Известная актриса и певица из Уругвая Наталья Орейро записала новую песню на русском языке. Она посвящена пандемии коронавируса COVID-19.

Орейро отметила, что написала композицию для своих поклонников, с которыми она пока не может встретиться из-за карантинных мер. В качестве альтернативы артистка предложила фанатам потанцевать вместе в удалённом формате. Примечательно, что песню записывали в трех разных городах – Буэнос-Айресе, Монтевидэо и Лос-Анджелесе, передаёт “Москва 24”.