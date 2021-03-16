Прием бета-блокаторов может вызвать расстройства сна

16.03.2021, 9:40, Разное

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Бета-блокаторы уменьшают частоту сердечных сокращений и артериальное давление за счет блокирования рецепторов адреналина и других стрессовых гормонов в сердце.

Благоприятно действуют на сердце при аритмии и могут устранять ее. Применение может быть длительным или краткосрочным и только по назначению врача.

Ученые из Германии провели самое крупное и подробное на сегодняшний день исследование, в котором оценили весь спектр побочных эффектов приема бета-блокаторов для психического здоровья. Они проанализировали 258 исследований, в которых участвовали более 50 тысяч пациентов, принимавших эти препараты. Почти 70% работ были посвящены оценке эффективности бета-блокаторов лечении повышенного артериального давления, в остальных изучалась взаимосвязь их приема с депрессией.

Оказалось, что депрессия, которая считается наиболее частой побочной реакцией на бета-блокаторы, возникает во время приема этой группы препаратов не чаще, чем при лечении плацебо. Но в то же время ученые выявили сильную связь между этими лекарствами и нарушениями сна, включая бессонницу и кошмарные сновидения.

Однако при этом чаще всего люди отказываются от приема бета-блокаторов не из-за бессонницы, а из-за повышенной утомляемости, которая также нередко возникает вследствие лечения.

– Наши результаты показывают, что опасения пациентов по поводу неблагоприятного влияния бета-блокаторов на психическое здоровье и особенно депрессии, не должны влиять на решение об их приеме, – считают ученые.