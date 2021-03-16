 

Прием бета-блокаторов может вызвать расстройства сна

16.03.2021, 9:40, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Бета-блокаторы уменьшают частоту сердечных сокращений и артериальное давление за счет блокирования рецепторов адреналина и других стрессовых гормонов в сердце.

Благоприятно действуют на сердце при аритмии и могут устранять ее. Применение может быть длительным или краткосрочным и только по назначению врача.

Ученые из Германии провели самое крупное и подробное на сегодняшний день исследование, в котором оценили весь спектр побочных эффектов приема бета-блокаторов для психического здоровья. Они проанализировали 258 исследований, в которых участвовали более 50 тысяч пациентов, принимавших эти препараты. Почти 70% работ были посвящены оценке эффективности бета-блокаторов лечении повышенного артериального давления, в остальных изучалась взаимосвязь их приема с депрессией.

Оказалось, что депрессия, которая считается наиболее частой побочной реакцией на бета-блокаторы, возникает во время приема этой группы препаратов не чаще, чем при лечении плацебо. Но в то же время ученые выявили сильную связь между этими лекарствами и нарушениями сна, включая бессонницу и кошмарные сновидения.

Однако при этом чаще всего люди отказываются от приема бета-блокаторов не из-за бессонницы, а из-за повышенной утомляемости, которая также нередко возникает вследствие лечения.

– Наши результаты показывают, что опасения пациентов по поводу неблагоприятного влияния бета-блокаторов на психическое здоровье и особенно депрессии, не должны влиять на решение об их приеме, – считают ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Никита Высоцкий признался, что никогда не относился к Марине Влади как к разлучнице

24.08 / “Нет статистически достоверных исследований”: Российский онколог оценил опасность гель-лаков для ногтей

01.08 / Выросли пенсии, но подорожал газ: как изменилась жизнь россиян с 1 августа

16.07 / Мнение: Пульты для телевизоров в России приравняли к электронным сигаретам

10.07 / В Израиле запретили встречи с проститутками

08.10 / Мнение: О бытовухе с коронавирусом

16.07 / «Сидели на диване и плакали»: Леонид Агутин признался, как смог сохранить брак с Анжеликой Варум после обвинений в неверности

01.03 / При аварии на заводе в Китае погибли люди

05.11 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона

23.07 / Мишустин поставил Лукашенко условие по ценам на газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска