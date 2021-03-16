Овчарка напала на ребенка в Москве

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16.03.2021, 7:36, Новости дня
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Следователи завели уголовное дело после нападения немецкой овчарки на ребенка на северо-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», передает РИА «Новости».

До этого прокуратура Москвы сообщила, что 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенок был госпитализирован.

Ранее школьница выпала из окна и разбилась после того, как ее покусали собаки в квартире у знакомого. Очевидцы из числа соседей рассказали, что в последний раз видели девочку сидящей на подоконнике в подъезде, она отбивалась от собак. На теле девушки обнаружены укусы.



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