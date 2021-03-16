Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

16.03.2021, 9:27, Новости дня

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В РФ младенческая смертность достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле, это ниже ожидаемого показателя на 8,5%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что «младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле – это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%», передает ТАСС.

Напомним, в декабре Росстат сообщил, что младенческая смертность (дети до одного года) в октябре снизилась по сравнению с октябрем 2019 года на 17,2%, а по сравнению с сентябрем 2020 года младенческая смертность в октябре снизилась на 36 детских смертей.

Кроме того, россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться.