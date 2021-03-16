Задержан подозреваемый в убийстве мужчины молотком в Москве

16.03.2021, 9:26, Новости дня

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Мужчину на западе Москвы забили до смерти молотком, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«По предварительными данным, ночью 16 марта вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Она добавила, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

«В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается», – отметила Иванова.

Напомним, в декабре кировский сотрудник УФСИН сознался в убийстве подруги молотком из ревности.