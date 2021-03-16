 

Правительство России проиндексирует минимальный размер взяток к лету 2021 года

16.03.2021, 9:31, Разное
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На очередном заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин выступил с речью, в которой призвал озаботиться благосостоянием чиновников, чей основной источник дохода из-за инфляции поставил их на грань вымирания.

– Коллеги, мы всегда позиционируем себя как социальное государство, но на самом деле под самым нашим носом прозябает в нищете огромная категория населения, которая играет огромную роль в нашем государстве, её даже можно назвать государствообразующей. Разумеется, я говорю о чиновниках. В то время как цены растут, социальные выплаты и зарплаты индексируются, сумма взяток уже несколько лет остаётся той же. Какая у нас сейчас минимальная сумма взноса? Пять тысяч, да на них же купить ничего нельзя, какая тут социальная справедливость?! Предлагаю заняться решением этой проблемы в первоочерёдном порядке, – заявил Мишустин.

Правительство поддержало предложение и пообещало разработать проект индексации в кратчайшие сроки. В качестве ориентировочной даты его реализации пока взят День России.

Также было выдвинуто несколько дополнительных предложений: установить фиксированный размер взяток, снизить для них сумму налогового сбора, назначить административные штрафы на попытку внести сумму ниже положенной, а также привязать размер взносов к курсу доллара.

В случае, если у населения не окажется достаточного количества денежных средств на лоббирование, часть затрат будет покрываться из фонда национального благосостояния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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