 

США «по-тихому» вывели из Европы треть своего ядерного арсенала

16.03.2021, 9:12, Новости дня
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США сократили количество водородных бомб типа B61 в Европе со 150 до 100 единиц, пишет Die Zeit со ссылкой на информацию экспертов из Федерации американских учёных. Отсутствие политической реакции на этот шаг свидетельствует о том, что значение американского ядерного оружия как обмениваемого товара в переговорах по вопросам контроля вооружения, как политического символа солидарности внутри НАТО и инструмента устрашения очень сильно преувеличено, объясняет автор статьи Оливер Майер.


Reuters

США «втайне, по-тихому и молча» вывели из Европы треть своего ядерного арсенала, пишет Die Zeit. По информации экспертов из Федерации американских учёных, совокупное количество водородных бомб типа B61 в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции сократилось со 150 до 100 единиц. Поражает отсутствие какой-либо политической реакции на этот шаг, отмечает автор статьи Оливер Майер, работающий научным сотрудником в Институте по изучению вопросов мира и безопасности при Гамбургском университете. Во времена холодной войны о выводе вооружения такого масштаба сообщили бы все СМИ. Более того, без обсуждений в Берлине и Брюсселе не обошлось бы.

Нынешняя же тишина свидетельствует о многом, продолжает автор. Во-первых, стоит отметить, что речь идёт не о полном выводе вооружения, а о его сокращении, и, судя по отсутствию реакции, экспертное сообщество против него не возражает. Во-вторых, стало ясно, что свою ядерную политику НАТО проводит преимущественно за закрытыми дверями. Раньше любые изменения стратегии устрашения вызывали жёсткие политические дебаты в бундестаге и партиях. В 1982 году они даже привели к смене правительства. Теперь же все решения принимаются на тайных заседаниях в Брюсселе или просто диктуются из Вашингтона. В альянсе даже запросы парламентариев оставляют без ответа, ссылаясь на секретность. «Прозрачность и демократическое соучастие в вопросах ядерного устрашения, по-видимому, нежелательны», делает вывод Майер.

В-третьих, американские ядерные бомбы, по-видимому, утратили ценность как предмет торга в переговорах по поводу контроля за вооружением. Раньше любое сокращение арсенала осуществлялось только при гарантии встречных уступок со стороны России. Сейчас Москва вообще ничего не сделала — и, похоже, её об этом даже не попросили. В-четвёртых, становится очевидно, что размещённое в Европе американское оружие представляет угрозу для безопасности. По слухам, США стремились вывести из Турции большую часть бомб B61 после неудачной попытки переворота в 2016 году. На фоне тех событий Анкара обесточила американскую военную базу Инджирлик, изолировав её от внешнего мира и арестовав местного командира.

Процесс разоружения показывает, что оставшийся в Европе арсенал США — это «пережиток холодной войны». «Его значение как обмениваемого товара в переговорах по вопросам контроля вооружения, как политического символа солидарности внутри альянса и инструмента устрашения очень сильно преувеличено», — объясняет Майер. Бомбы также не предоставляют европейцам гарантии, что они смогут влиять на ядерную политику США. Для НАТО это оружие всё больше становится «политическим и военным балластом».

В свете предстоящих обсуждений новой стратегической концепции НАТО Берлин должен выступить за вывод оставшегося в Европе вооружения, советует автор. В Вашингтоне к этому предложению могут прислушаться, ведь администрация нового главы Белого дома Джо Байдена заинтересована в сокращении роли ядерного оружия в политике безопасности США. К тому же американские генералы признают, что бомбы в Европе не обеспечивают дополнительных преимуществ. После четырёх лет американского популизма Вашингтон готов прислушиваться к желаниям своих союзников. И Берлин не должен боятся действовать в одиночку, ведь за сохранение ядерного арсенала выступает всё меньше парламентариев не только в Германии, но и в Бельгии, а также Нидерландах.



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