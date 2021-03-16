 

Мировой экспорт вооружений перестал расти, но в основном благодаря России и Китаю

16.03.2021, 9:12, Новости дня
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За последние пять лет объём мирового экспорта вооружений практически не изменился, пишет ZDF со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). И связано это главным образом с сокращением российских и китайских поставок. Другие же страны продолжают активно наращивать продажи, особенно США, Франция и Германия.


Reuters

После длительного этапа роста объём мирового экспорта вооружений наконец-то стабилизировался, пишет ZDF. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По сравнению с периодом с 2011-го по 2015-й за последние четыре года поставки практически не изменились, и всё же они находятся на рекордно высоком уровне со времён окончания холодной войны.

Показатели не увеличились главным образом из-за сокращения российского и китайского экспорта вооружений, объясняет ZDF. США, Франция и Германия, напротив, активно наращивают продажи. Американцы, как и раньше, находятся на первом месте. Их доля от совокупного объёма мировых поставок составляет 37%. Оружие у Вашингтона закупают 96 стран, половина из которых находится на Ближнем Востоке. Главным заказчиком выступает Саудовская Аравия, на которую приходится практически четверть всего экспорта США.

Несмотря на снижение показателей РФ остаётся на втором месте. Её доля от совокупного объёма мировых поставок составляет 20%. Сокращение продаж на 22% связано главным образом с уменьшением количества заказов из Индии. Франция находится на третьем месте с рыночной долей в 8,2%. За последние годы рост экспорта вооружений в стране составил внушительные 44%. В основном продукция военного назначения уходит в Индию, Египет и Катар. Четвёртое место занимает Германия (5,5%). По сравнению с периодом с 2011-го по 2015 год ФРГ нарастила объём поставок на 21%. Главными рынками сбыта служат Южная Корея, Алжир и Египет. Половину экспорта составляют корабли и подводные лодки.

В сфере импорта также наметилась отчётливая тенденция, продолжает ZDF. Спрос на оружие значительно вырос в странах Ближнего Востока, а именно на 25%. По мнению экспертов из SIPRI, это главным образом связано со стратегическим противостоянием региональных держав в Персидском заливе. По закупкам вооружений первое место в мире занимает Саудовская Аравия. Она увеличила их за последние пять лет на 61%, Катар же — на целых 361%.

С 2018-го в Германии действуют строгие запреты на поставку вооружений Эр-Рияду, но туда всё равно уходит четверть немецкого ближневосточного экспорта. За один только 2020 год Берлин продал Катару, Объединённым Арабским Эмиратам и Турции продукции военного назначения на €1 млрд. Так как заказчики — это в основном автократические государства, тем более участвующие в конфликте в Йемене, сотрудничество с ними носит щекотливый характер, отмечает ZDF. 

 



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