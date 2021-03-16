В Центре общественного здоровья прокомментировали COVID-19 у Ляшко: После вакцинации иммунитет нарабатывается минимум три недели

16.03.2021, 9:08, Новости дня

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Согласно имеющимся данным, антитела начинают работать на 22–25-й день после вакцинации от COVID-19, заявил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина, комментируя болезнь главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Об этом Родина сказал в эфире “Громадського радіо”.

Организм не мгновенно нарабатывает иммунитет, подчеркнул Родина, это “довольно длительный процесс”, продолжительность которого зависит от конкретной вакцины, но занимает как минимум три недели.

“Здесь мы видим, что прошло 13 дней. Не надо забывать, что инкубационный период COVID-19 составляет максимально 14 дней”, – отметил Родина, комментируя случай Ляшко.

По его словам, человек может прививаться уже зараженным или заразиться коронавирусом на первый-второй день после вакцинации.

“Это не значит, что он заболел вследствие вакцинации, это означает, что совпало с вакцинацией и организм не наработал тот иммунитет, который защитит этого человека от заболевания”, – подчеркнул Родина.

15 марта Ляшко, который две недели назад вакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, получил положительный тест на COVID-19. Он пояснил, что после одной дозы препарата иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Ляшко уверен, что благодаря прививке болезнь пройдет без осложнений.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.

С начала компании по вакцинации по состоянию на 15 марта привито более 53 тыс. украинцев. В Минздраве отметили, что ни один житель страны еще не получил полагающиеся две дозы вакцины.

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