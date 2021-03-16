 

В мире подтверждено более 120 млн случаев COVID-19, прививок сделали больше

16.03.2021, 9:08, Новости дня
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В мире по состоянию на 16 марта подтвердили более 120 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Больше всего инфицирований – почти 29,5 млн – подтвердили в США. В пятерку стран с наибольшим числом выявленных случаев вошли также Бразилия (11,5 млн), Индия (11,3 млн), Россия (4,3 млн) и Великобритания (4,2 млн).

Коронавирусная инфекция подтверждена в 192 странах и территориях.

В Соединенных Штатах зафиксировано и наибольшее число летальных случаев среди инфицированных коронавирусом – 535 тыс. Всего в мире умерло 2,66 млн пациентов с COVID-19.

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 16 марта в мире сделали более 381 млн прививок от коронавируса. Больше всего доз вакцин ввели в США – 109 млн. На втором месте Китай – почти 65 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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