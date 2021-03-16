 

За сутки в Украине скончалось наибольшее в 2021 году число пациентов с COVID-19

16.03.2021, 9:08, Новости дня
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В Украине за последние сутки подтвердили 9642 случая коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2005 человек, летальных случаев – 264, выздоровело 6202 человека”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 6792 случая COVID-19 и зафиксировали 130 смертей.

Последний раз такое большое количество умерших среди инфицированных коронавирусом, как 15 марта, было в Украине 22 декабря 2020 года – 275.

По данным министра, за последние 24 часа провели 76 509 тестирований на коронавирус, из них 38 738 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили во Львовской области (1065) и Киеве (999).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 477 190 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 28 697 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 232 209 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/892476521295344

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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