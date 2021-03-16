 

Кулеба ответил на статью Washington Post о “давлении США на Зеленского”

16.03.2021, 9:08, Новости дня
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Сигналы, которые Украина получает от США после решений СНБО, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя статью издания Washington Post о том, что разговор главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского до сих пор не состоялся из-за слабой борьбы с коррупцией. Об этом Кулеба сказал в комментарии “Украинской правде”.

Кулеба отметил, что редакция газеты “имеет право на собственное мнение, учитывая повышенный интерес к беседе лидеров двух стран”. В то же время, министр считает ошибочным сводить отношения США и Украины к “одному разговору”.

“Факты свидетельствуют о развитии планомерного диалога Украины и США… Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов”, – заявил министр.

По его мнению, после ряда последних решений Совета национальной безопасности и обороны Зеленского невозможно обвинить в “нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием – только за последний месяц он сделал шаги, о которых в предыдущие годы даже не осмеливались говорить”.

Глава МИД отметил, что после принятия этих решений из США поступают сигналы, “диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов”.

“Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам. Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов”, – заявил Кулеба.

Американское издание The Washington Post 13 марта опубликовало материал, в котором говорится, что администрация нового президента США откладывает его телефонный разговор с Зеленским, потому что ожидает от него больших усилий в борьбе с коррупцией.

Издание убеждено, что новая администрация США пытается побудить Зеленского “бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России”.

Байден вступил в должность президента 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

С украинским лидером Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным и на Мюнхенской конференции.

23 февраля Кулеба заявил, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским уже готовится.

3 марта Зеленский опроверг предположения журналистов, что отсутствие личного контакта с Байденом связано с напряжением в отношениях между двумя странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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