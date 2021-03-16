 

В работе Microsoft произошел глобальный сбой, пострадали пользователи Teams, Office 365 и других сервисов

16.03.2021, 9:08, Новости дня
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Компания Microsoft сообщила в понедельник о сбоях в работе различных программ, вызванных обновлением. Об этом сообщило агентство Reuters 16 марта 

Новое обновление вызвало проблемы с доступом для тысяч пользователей. В частности, проблемы возникли у тех, кто использует приложение для обмена сообщениями на рабочем месте под названием Teams.

Microsoft написала в Twitter компании, что ожидает полного исправления в течение 60 минут. 

We are currently rolling out a mitigation worldwide. Customers should begin seeing recovery at this time, and we anticipate full remediation within 60 minutes. Additional information can be found at https://t.co/AEUj8uAGXl or under MO244568 if available.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 15, 2021

Более 26 тыс. человек сообщили о проблемах с Teams и около 3 тыс. писали о сбоях в работе Office 365. Еще у 2,3 тыс. человек наблюдались сбои в работе облачной службы Microsoft Azure.

Проблемы могут возникнуть у пользователей во всем мире и повлиять на другие услуги, например хостинг электронной почты Exchange Online, уточнили в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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