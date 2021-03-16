Люди с лишним весом признаны учеными суперраспространителями COVID-19

16.03.2021, 9:06, Разное

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Ученые заявили, что люди с избыточным весом наряду с пожилыми пациентами являются суперраспространителями COVID-19. Оказалось, что они выделяют значительно больше респираторных капель, в которых содержатся частицы коронавируса.

Исследованием влияния избыточного веса на распространение коронавируса совместно занимались сотрудники Массачусетского технологического университета и Гарварда. Они пришли к выводу, что люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) выделяют больше частиц вируса при кашле или чихании. При этом у 18% людей количество частиц коронавируса в респираторных каплях может достигать 80%, что дало им повод назвать пациентов с избыточным весом суперраспространителями.

По словам медиков, пожилые пациенты и люди с лишним весом имеют одну схожую черту. После заражения коронавирусом повреждение слизистых у них наблюдается в более тяжелой форме. Именно поэтому возникает явление суперраспространения COVID-19. Кроме того, на скорость распространения влияет, насколько тяжело протекает болезнь. Например, молодой пациент может иметь нормальный ИМТ, но из-за сильного поражения легких все равно станет суперраспространителем.

Источник: iz.ru