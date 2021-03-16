Стали известны подробности гибели покусанной собаками московской школьницы

16.03.2021, 8:46, Новости дня

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Жильцы дома на западе Москвы, где было найдено тело покусанной собаками школьницы, рассказали, что видели, как девушка отбивалась от псов, сидя на подоконнике, и сразу вызвали полицию.

Тело девушки нашли на козырьке девятиэтажного дома в столичном районе Филевский Парк. Согласно официальной информации, повреждения подростка характерны при падении с высоты, а также при укусах собаки.

Как пишет «Вечерняя Москва», в выходные девушка гостила у своего 15-летнего друга. При этом школьники находились в квартире без присмотра родителей. После полуночи знакомый девочки вышел из квартиры, оставив ее с двумя собаками бойцовской породы.

Как рассказал один из местных жителей Владислав Иванов, девочку незадолго до смерти видели соседи. По их словам, она сидела на подоконнике и пыталась отбиться от собак. «Было понятно, что ничем хорошим это не закончится, и они сразу вызвали полицию. Ориентировочно это происходило после полуночи. Оказавшись на краю, она не смогла удержать равновесие и выскользнула наружу. Страшно, конечно… Соседи видели, как ее доставали сотрудники полиции с козырька магазина, на который она приземлилась», – сказал он.

Мужчина также подчеркнул, что никогда раньше не видел погибшую в этом районе. «Утром 14 марта мы общались с соседями, и я слышал, что умершая просто гостила у знакомых. Ее временно приютили, уж не знаю, по какой причине. Но многие предполагают, что девочка могла как-то спровоцировать собак. И они на нее набросились. А вообще у этой семейки, как я слышал, в квартире, помимо двух псов, еще пятеро котов живет», – добавил мужчина.

Он также отметил, что хозяева исключают вероятность нападения собак на гостью. «Что самое ужасное, в момент случившегося никого из хозяев не было дома. То есть ее практически оставили одну с псами», – добавил местный житель.

В настоящее время следователи допрашивают соседей, очевидцев и родственников потерпевшей. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сам хозяин двух стаффордширских терьеров, которые, по предварительной информации, покусали школьницу, рассказал, что его питомцы никогда бы не набросились на человека. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. Он сообщил, что у погибшей девочки обнаружили рваную рану предплечья. Даже если допустить, что ее укусила собака, то это не могло побудить школьницу выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты, и она могла выйти.

По факту случившегося Следственный комитет РФ по городу завел дело о причинении смерти по неосторожности.