В МЧС назвали причину схода с рельсов 17 вагонов с углем в Челябинской области

16.03.2021, 8:46, Новости дня

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Часть грузового поезда с углем, сошедшего с рельсов утром 16 марта, опрокинулась из-за сработки тормозной системы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«По предварительной информации, отрыв с 26 по 68 вагон произошел из-за сработки тормозной системы у грузового состава. Из них 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях», – передает URA.RU сообщение главка МЧС. По данным экстренной службы, повреждены три опоры контактной сети и около полукилометра железнодорожного полотна.

В областном МЧС добавили, что в результате происшествия задержаны шесть пассажирских поездов. Часть из них будет перенаправлена по другой железнодорожной ветке. Пассажиры поезда, следовавшего до станции Челябинск, будут отправлены до станции назначения автобусами. Всего для ликвидации последствий ДТП привлечено 109 человек и 11 единиц техники. Один путь будет восстановлен до 22:00 вечера по местному времени.

Часть грузового состава сошла с рельсов на 1978 км перегона Сыростан-Хребет 16 марта. Сообщение от дежурного ЮУЖД о сходе 17 вагонов грузового поезда (всего в составе которого 68 вагонов), поступило в 5.20 (03.20 мск). Погибших и травмированных нет.

«Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба)», – передает РИА «Новости» сообщение Уральского следственного управления на транспорте СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК, сотрудников транспортной полиции, уточняется в сообщении. Проводятся осмотр места происшествия, опросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в ноябре больше 30 вагонов сошли с рельсов на станции под Новосибирском.