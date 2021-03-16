«Катастрофа» для нового лидера партии — ХДС терпит фиаско на выборах в Германии

16.03.2021, 8:22, Новости дня

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Партия ХДС терпит сокрушительное поражение на выборах в ландтаги двух федеральных земель, пишет Der Spiegel. Надежды христианских демократов на участие в правительстве Рейнланд-Пфальца не оправдались, а в Баден-Вюртемберге они могут вылететь из правящей коалиции. В преддверии выборов в бундестаг блок ХДС/ХСС находится в тяжелейшем кризисе, а первое испытание Армина Лашета на посту председателя партии стало «катастрофой».



Reuters

В день выборов об Армине Лашете ничего не было слышно. Глава ХДС не выступает перед прессой, не даёт телевизионных интервью, не пользуется Twitter. Эту деталь можно было бы связать с традицией христианских демократов: в день выборов председатель партии не появляется на публике. Но на этот раз это кажется странным, пишет Der Spiegel.

Уже в течение нескольких лет ХДС находится в тяжелейшем кризисе. На выборах в ландтаги Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга он переживает настоящее фиаско. Но человек, на которого сейчас устремлены все взгляды, пока молчит.

С другой стороны, Лашету наверняка потребуется ещё пару часов, чтобы подготовить публичное заявление. Что произошло? В конце января премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии стал лидером Христианско-демократического союза. Земельные выборы были его первым испытанием. А теперь — катастрофа.

Результаты стали шоком. В течение нескольких недель христианские демократы догадывались, что 14 марта с ними не случится ничего хорошего. Беды, которые недавно обрушились на ХДС и ХСС, слишком велики.

Как считает автор статьи, в течение многих лет ХДС и ХСС не переживали столь смутных времён. Сначала ожесточённая борьба за пост председателя ХДС, в ходе которой оппоненты периодически забрасывали друг друга грязью. Затем всё более явные ошибки в борьбе с коронавирусом, ответственность за которые несут прежде всего представители ХДС/ХСС в правительстве и, конечно, канцлер. А теперь ещё и «масочный скандал» и подозрения в коррумпированности отдельных депутатов.

Для ужасных результатов, безусловно, есть причины, связанные со спецификой федеральных земель. Но ясно и другое: голосование в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце нанесло удар по блоку ХДС/ХСС в целом. Последствия: надежда на участие в правящей коалиции в Рейнланд-Пфальце не оправдалась. В Баден-Вюртемберге консерваторы могут даже вылететь из коалиции с зелёными.

А что произойдёт на федеральном уровне? Последние опросы показывают, что рейтинг ХДС/ХСС падает по всей в стране в целом. Грозит ли христианским демократам поражение на выборах в бундестаг?

Во всяком случае, ясно одно: нынешний кризис настиг ХДС и ХСС в самое неблагоприятное время. Консерваторы должны были бы сейчас с размахом начать избирательную кампанию для выборов в бундестаг. В ближайшее время они собираются выдвинуть своего кандидата в канцлеры. Но каким может стать старт, если репутация партии испорчена?

Как отмечает автор статьи, ситуация для Лашета — не из приятных, несмотря на то что лагерь его сторонников ещё до воскресных выборов в ландтаги пытался преуменьшить значение надвигающихся неудач: голосование считалось первым испытанием для нового лидера партии.

В понедельник состоится заседание президиума и федерального правления партии. Некоторые уже говорят о предстоящем остракизме. Однако о возможном преобразовании кабинета министров нет и речи: это может показаться чрезмерным. Но министр здравоохранения Йенс Шпан в любом случае находится под наблюдением после различных сбоев при проведении вакцинации и ошибках при снабжении населения экспресс-тестами. Министр экономики Петер Альтмайер, ставленник Меркель, уже давно в поле зрения правого крыла партии. А в сторону правых ХДС, согласно распространённому мнению, двигаться не нужно. Вполне возможно, что критика в адрес, по крайней мере, этих министров усилится вновь.

От Лашета теперь ожидают проявлений лидерства. Возможно, ему придётся принимать жёсткие решения. Даже применительно к собственному будущему. Он сам находится в трудном положении. На самом деле Лашет является основным претендентом на роль канцлера от ХДС/ХСС. Его конкурент Маркус Зёдер как лидер ХСС выступает по сложившейся традиции в качестве аутсайдера.

Но выборы в федеральных землях ещё раз показали, насколько важным для партий является харизматичное руководство. Малу Дрейер (лидер СДПГ в Рейнланд-Пфальце) и Винфрид Кречман (лидер зелёных в Баден-Вюртемберге), одержавшие победу на выборах, являются сильными личностями и чрезвычайно популярны в своих землях.

Еще до выборов в ХДС/ХСС возникали сомнения относительно того, сможет ли Лашет выполнять эту роль на федеральном уровне. Конечно, партия должна оказаться в ещё более ужасном кризисе, чтобы произошла смена мнений в пользу Зёдера. Однако события последних недель вызвали у консерваторов ощутимую панику. А в таком состоянии настроения уже могут измениться.

Речь идёт о ещё более масштабном вопросе. В это воскресенье угроза, в прошлом считавшаяся малореалистичной, превратилась в реальную: после выборов в буденстаг блок ХДС/ХСС может перейти в оппозицию.

При этом ещё недавно казалось, что всё предрешено: коалиция ХДС/ХСС с СвДП и зелёными или просто с зелёными — христианские демократы в любом случае будут заседать в правительстве, а лучше — возглавлять его. По опросам, коалиция СДПГ, Левой партии и зелёных была далека от большинства. Кроме того, некоторые части зелёных дистанцировались от этой модели.

Задавать тон в день выборов пришлось Паулю Цимьяку, генеральному секретарю ХДС. Вечером он предстал перед камерами и отчитывался о причинах фиаско: сильные противники, «масочный скандал», критика политики борьбы с коронавирусом. В этом рассказе отсутствовало одно: Армин Лашет, пишет Der Spiegel.