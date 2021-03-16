 

У администрации США пока нет желания «впрягаться» за Украину

16.03.2021, 8:22, Новости дня
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Соединённые Штаты могут усилить поддержку Украины в сферах безопасности, экономики и укрепления демократии, однако взамен Вашингтон будет требовать от Киева выполнения ряда шагов, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», Штатам хотелось бы видеть Украину сильной рыночной страной, идеологически близкой, которую можно использовать для сдерживания России, однако у администрации Байдена пока нет безудержного желания «впрягаться» за Украину.


Reuters

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединённые Штаты намерены усилить поддержку Украины в сферах безопасности, экономики и укрепления демократии, означает, что взамен Вашингтон будет требовать от Киева выполнения ряда шагов. Как рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса порталу «Главред», в широком понимании Штаты будут склонять украинскую власть к проведению реформ. В первую очередь, от Киева будут требовать реформирования судебных органов, продолжения децентрализации, а также эффективной борьбы с олигархатом, по крайней мере, с тем, к которому у США есть претензии.

По мнению эксперта, усиление поддержки Украины Соединёнными Штатами может проявиться следующим образом. Они могут увеличить финансовую помощь Украине по вопросам безопасности. Кроме того, вероятно, увеличатся поставки нелетального и летального вооружения. 

Также, считает Куса, Украина может ожидать активизацию роли США в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе. Однако пока не понятно, в каком именно формате, а также какую цель будет преследовать Украина, если станет затягивать Штаты в нормандский или какой-либо другой формат.

«Мотивы и причины готовности США активнее помогать Украине — прежние. Штаты поддерживают нас по тем же причинам, почему делают это с 2014 года: для них Украина — это прифронтовая периферийная страна, которая находится на острие сдерживания политических амбиций Российской Федерации в Центрально-Восточной Европе. На этом кластере региональной безопасности сейчас держатся все наши отношения с США», — считает эксперт.

Он уверен, что Штатам хотелось бы видеть Украину сильной рыночной страной, идеологически близкой, которую можно использовать для сдерживания России. Однако другой вопрос, на который пока нет ответа, — насколько далеко Вашингтон готов зайти, помогая Украине. 

«Впрочем, можно точно сказать, что у администрации Байдена нет безудержного желания впрягаться за Украину, везде и всё увеличивать, усиливать, наращивать. Украинской власти, безусловно, этого хотелось бы, и именно такую картинку она создаёт. Но эта картинка ошибочна: наоборот, США в отношении Украины ведут себя очень осторожно, хотя в связи с приходом к власти Байдена активизировалось множество проукраинских конгрессменов и лоббистских групп, которые призывают что-то делать для Украины, активнее ей помогать. Что будет в итоге — вопрос», — считает Илия Куса.



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