ЕС будет судиться с Великобританией из-за «серьёзного» нарушения сделки по брекситу

16.03.2021, 8:22, Новости дня

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ЕС инициировал судебное разбирательство против Великобритании после того, как Лондон сообщил, что собирается отказаться от соблюдения некоторых пунктов сделки по брекситу, которые касаются упрощённого режима проверок товаров с Северной Ирландией, пишет The Independent. Как отмечает издание, Британия собирается в одностороннем порядке продлить льготный период, чтобы пойти навстречу своему бизнесу и избежать нехватки продовольствия в определённых районах.



Reuters

ЕС инициировал судебное разбирательство против правительства Великобритании после того, как премьер-министр этой страны Борис Джонсон заявил о своём намерении отказаться от соблюдения некоторых пунктов соглашения об условиях брексита, которое он подписал в прошлом году, пишет The Independent.

Ранее Великобритания в одностороннем порядке изменила часть условий сделки, с тем чтобы пойти навстречу британскому бизнесу — что, однако, вызвало гнев по другую сторону Ла-Манша.

В частности, Еврокомиссия назвала подобный шаг «серьёзным» нарушением соглашения и в понедельник инициировала по этому делу судебное разбирательство, отправив своим коллегам два официальных письма.

При этом заведующий конкретно этой тематикой вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил следующее: «ЕС и Великобритания согласовывали протокол вместе. Мы также обязаны вместе следовать его положениям. Односторонние решения и нарушения международного права со стороны Великобритании подрывают саму цель этого договора и разрушают взаимодоверие».

«Если мы хотим достичь наших целей, Великобритания должна реализовать эти положения как положено. Именно поэтому мы сегодня инициируем судебный процесс. Я очень надеюсь, что, сотрудничая в прагматичном и конструктивном ключе, который до сих пор был свойственен нашей работе по реализации Соглашения о выходе из ЕС, мы сможем разрешить эти вопросы в рамках Объединённого комитета, не прибегая в дальнейшем к инструментам юридического характера», — добавил он.

Скандал разразился, когда Великобритания сообщила, что собирается в одностороннем порядке продлить льготный период, в течение которого в отношении британских предприятий, торгующих в Северной Ирландии, применяются менее жёсткие проверки. На подобный шаг Лондон пошёл на фоне опасений, что условия, которые были согласованны в прошлом году, усугубят нехватку продовольствия, в том случае если их будут реализовывать в полном соответствии с договором.

По мнению Великобритании, изменение длительности льготного периода — это не нарушение соглашения, притом что такой шаг необходим, так как ЕС на продление послаблений не соглашается. Тем не менее, по условиям договора, за нарушения договорённостей Лондон может быть оштрафован или даже может столкнуться с торговыми санкциями.

Отказ Британии следовать букве соглашения — это уже второй случай, когда Лондон сообщает, что собирается нарушить договорённости: в прошлом году Джонсон пригрозил отказаться от определённых проверок товаров, оговорённых в документе.

«Мы проявим твёрдость. Мы видим, что Великобритания нарушает свои международные обязательства уже второй раз за полгода по одному тому же вопросу», — заявил один европейский чиновник, добавив, что факт введения проверок товаров между Великобританией и Северной Ирландией был в полной мере доведён до всех сторон.